Più reati | più immigrati | Lamorgese certifica il flop

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 16 agosto 2022) di Andrea Gebbia In occasione del Ferragosto, il ministro Lucianaha presieduto al Viminale il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come si apprende dal sito del Ministero dell’Interno. Alla imponente riunione hanno preso parte tutte le massime cariche a capo delle varie forze dell’ordine e di sicurezza italiane: il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il capo di Gabinetto del Viminale, il Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI), il capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, il capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap), i vertici del Dis, dell’Aisi e dell’Aise, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il ...