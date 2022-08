Nuoto, Benedetta Pilato: “Non mi aspettavo questo tempo da Meilutyte, domani ce la giochiamo!” (Di martedì 16 agosto 2022) Benedetta Pilato conquista con una certa tranquillità la finale nei 50m rana agli Europei di Roma 2022; l’azzurra ha concluso in testa la sua semifinale (la prima nel programma odierno, cui è seguita la seconda vinta dalla lituana Ruta Meilutyte) con il tempo di 29.85. Per quanto l’azzurra, nella sua semifinale, sia stata l’unica a scendere al di sotto dei 30 secondi (basti pensare al tempo realizzato dalla seconda classificata, la britannica Imogen Clark, 30.10), ai microfoni della RAI al termine della sua prova è apparsa non propriamente soddisfatta visto anche il tempo della rivale Meilutyte, 29.44. In ogni caso, la gara decisiva è in programma domani: c’è tutto il tempo per recuperare energie fisiche e mentali, per arrivare al ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022)conquista con una certa tranquillità la finale nei 50m rana agli Europei di Roma 2022; l’azzurra ha concluso in testa la sua semifinale (la prima nel programma odierno, cui è seguita la seconda vinta dalla lituana Ruta) con ildi 29.85. Per quanto l’azzurra, nella sua semifinale, sia stata l’unica a scendere al di sotto dei 30 secondi (basti pensare alrealizzato dalla seconda classificata, la britannica Imogen Clark, 30.10), ai microfoni della RAI al termine della sua prova è apparsa non propriamente soddisfatta visto anche ildella rivale, 29.44. In ogni caso, la gara decisiva è in programma: c’è tutto ilper recuperare energie fisiche e mentali, per arrivare al ...

