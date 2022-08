Nottingham Forest, l’alternativa a Bakayoko è Djibril Sow | News (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Nottingham Forest avrebbe individuato in Djibril Sow l'alternativa a Tiemoue Bakayoko Leggi su pianetamilan (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ilavrebbe individuato inSow l'alternativa a Tiemoue

AntoVitiello : Ripartita la trattativa tra il Nottingham Forest e #Bakayoko. Destinazione gradita al centrocampista francese. Poss… - lucabianchin7 : Una novità nel mercato in uscita del #Milan: il Nottingham Forest ha chiamato per #Bakayoko. Dialogo aperto, nessun… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, trovato l'accordo con il @NFFC per la cessione di #Freuler - Damiano__89 : RT @OnanaSessuale: #Aouar al Nottingham Forest… E noi abbiamo preso #Mkhitaryan. Sto impazzendo, senza questa proprietà di pezzenti avremmo… - LoZioFCIM1908 : RT @OnanaSessuale: #Aouar al Nottingham Forest… E noi abbiamo preso #Mkhitaryan. Sto impazzendo, senza questa proprietà di pezzenti avremmo… -