Napoli, tenta di rapinare una pizzeria e spara verso il soffitto: bloccato dai dipendenti e arrestato – Video (Di martedì 16 agosto 2022) Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un 23enne (con precedenti per tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina) che aveva tentato di rapinare una pizzeria di via Santamaria, a Napoli. L’uomo, armato, aveva tentato di rubare l’incasso, sparando anche alcuni colpi verso il soffitto, come si vede nel Video, ma è stato bloccato dai dipendenti e da altri avventori, che lo hanno disarmato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Ieri sera gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e dei commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, hannoun 23enne (con precedenti perto omicidio,ta rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina) che avevato diunadi via Santamaria, a. L’uomo, armato, avevato di rubare l’incasso,ndo anche alcuni colpiil, come si vede nel, ma è statodaie da altri avventori, che lo hanno disarmato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ottopagine : Pianura, tenta una rapina in pizzeria: arrestato #Napoli - puntomagazine : Tenta rapina a mano armata in una pizzeria a Pianura, bloccato dai dipententi e da alcuni clienti dopo una collutta… - VesuvioLive : Napoli, 23enne armato di pistola tenta di rapinare una pizzeria di Pianura: bloccato dai presenti - fattidinapoli : Napoli: Pianura, tenta una rapina in una pizzeria e viene arrestato - - TBScommesse : Vinci 20 euro ????indovinando il risultato esatto di Verona-Napoli ??????…scrivi il tuo pronostico nei commenti e tenta… -