Musetti-Coric oggi | ATP Cincinnati 2022 | orario | programma | tv | streaming

Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, Lorenzo Musetti affronterà il croato Borna Coric al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sicuramente una buona occasione per il toscano per vincere un'altra partita e trovare ancora più confidenza con i campi molto simili a quelli degli ormai imminenti US Open. Coric sta cercando di ritrovarsi dopo alcune stagioni molto complicate e condizionate da numerosi problemi fisici. Il croato è sceso al numero 152 della classifica mondiale e ha giocato anche a Montreal, venendo però sconfitto nettamente nel derby dall'esperto connazionale Marin Cilic. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l'orario di Lorenzo Musetti-Borna Coric, match valevole per il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati.

