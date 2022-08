MotoGP, Razali: "Con Rossi e Dovizioso, sembravamo un team di pensionati" (Di martedì 16 agosto 2022) Non è un periodo facile per Razlan Razali , team principal di WithU Yamaha RNF, compagine che fino al 2021 era sponsorizzata Petronas. La struttura che fa capo al manager malese si ritrova a dover ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di martedì 16 agosto 2022) Non è un periodo facile per Razlanprincipal di WithU Yamaha RNF, compagine che fino al 2021 era sponsorizzata Petronas. La struttura che fa capo al manager malese si ritrova a dover ...

motosprint : #MotoGP Dopo l'addio di #Rossi, #Razali si è ritrovato a gestire anche il ritiro di #Dovizioso: 'Dal suo viso si n… - TheDoctor_28 : RT @gponedotcom: 'Ho scritto a Cal e mi ha assicurato che è più in forma e ha fatto più test rispetto all'anno scorso. Dato che stiamo anco… - 4DIRTYACE : RT @gponedotcom: 'Ho scritto a Cal e mi ha assicurato che è più in forma e ha fatto più test rispetto all'anno scorso. Dato che stiamo anco… - LotusEliseGT1 : RT @gponedotcom: 'Ho scritto a Cal e mi ha assicurato che è più in forma e ha fatto più test rispetto all'anno scorso. Dato che stiamo anco… - gponedotcom : 'Ho scritto a Cal e mi ha assicurato che è più in forma e ha fatto più test rispetto all'anno scorso. Dato che stia… -