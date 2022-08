Malore per Renato Pozzetto, è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni (Di martedì 16 agosto 2022) Malore per Renato Pozzetto, che sarebbe ricoverato dallo scorso venerdì 12 agosto presso l’ospedale di Circolo di Varese. Il popolare attore, che a luglio ha raggiunto il traguardo degli 82 anni, è ora ricoverato nel reparto di medicina ed in questi giorni è stato sottoposto dai medici ad alcuni esami per verificarne le condizioni di salute, che sarebbero ora in miglioramento. A riferire la notizia alcune testate del Varesotto. Renato Pozzetto in ospedale per un Malore: come sta l’attore In queste ore è circolata la notizia di un Malore che ha visto coinvolto Renato Pozzetto, genio della comicità e del cabaret all’italiana. Il popolare attore, stando a ... Leggi su dilei (Di martedì 16 agosto 2022)per, che sarebbedallo scorso venerdì 12 agosto presso l’di Circolo di Varese. Il popolare attore, che a luglio ha raggiunto il traguardo degli 82 anni, è oranel reparto di medicina ed in questi giorni è stato sottoposto dai medici ad alcuni esami per verificarne ledi salute, che sarebbero ora in miglioramento. A riferire la notizia alcune testate del Varesotto.inper un: come sta l’attore In queste ore è circolata la notizia di unche ha visto coinvolto, genio della comicità e del cabaret all’italiana. Il popolare attore, stando a ...

e_Avversi : Malore per il comandante, battello con turisti in balìa delle onde. Sfiorata la tragedia in Sicilia… - jacketizi : Malore per il comandante, battello con turisti in balìa delle onde. Sfiorata la tragedia in Sicilia - eVenti Avversi - montagna02 : RT @etherea_etherea: @danielebanfi83 Scienziato , ci spiegherebbe l'eccesso di morti per malore improvviso del 2022? Ne ho una discreta r… - jammydex : @m_robella22 @barbarab1974 Per indorare la pillola stanno togliendo 'malore improvviso' e classificano ora come ' breve malattia' - etherea_etherea : @danielebanfi83 Scienziato , ci spiegherebbe l'eccesso di morti per malore improvviso del 2022? Ne ho una discret… -