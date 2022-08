L’ex fidanzata di Blanco nel cast del GF Vip 7? La verità (Di martedì 16 agosto 2022) I riflettori si sono posati su Giulia Lisioli durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Subito dopo la vittoria di Mahmood e Blanco, quest’ultimo non ha potuto fare a meno di condividere la gioia con lei. Poche settimane dopo, però, la loro storia d’amore si è interrotta bruscamente. In un’intervista per MagnetFalco, su TikTok, la ragazza ha parlato delle offerte ricevute nelle ultime settimane e della sua attuale situazione sentimentale. Giulia Lisioli in TV? La proposta di Alfonso Signorini Giulia Lisioli e Blanco hanno condiviso una lunga storia romantica. Sembrava che tra loro andasse tutto bene e che non ci fosse alcun ostacolo. Purtroppo, qualche settimana dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2022, la situazione è precipitata. La ragazza, però, grazie alla popolarità del cantante e ad alcune riprese televisive, è riuscita a ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 agosto 2022) I riflettori si sono posati su Giulia Lisioli durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Subito dopo la vittoria di Mahmood e, quest’ultimo non ha potuto fare a meno di condividere la gioia con lei. Poche settimane dopo, però, la loro storia d’amore si è interrotta bruscamente. In un’intervista per MagnetFalco, su TikTok, la ragazza ha parlato delle offerte ricevute nelle ultime settimane e della sua attuale situazione sentimentale. Giulia Lisioli in TV? La proposta di Alfonso Signorini Giulia Lisioli ehanno condiviso una lunga storia romantica. Sembrava che tra loro andasse tutto bene e che non ci fosse alcun ostacolo. Purtroppo, qualche settimana dopo la conclusione del Festival di Sanremo 2022, la situazione è precipitata. La ragazza, però, grazie alla popolarità del cantante e ad alcune riprese televisive, è riuscita a ...

