Jovanotti nel mirino di un noto rapper che lo umilia | “Un pagliaccio vestito da pirata”

Solo qualche giorno fa, il Jova Beach Party si è ritrovato le accuse degli ambientalisti e di quelli che sostenevano che lo staff del cantautore avesse ingaggiato lavoratori in nero. Naturalmente tutto è stato smentito da Jovanotti stesso, ma ora spunta una nuova critica direttamente sulla qualità artistica del suo show. Arriva da Gemitaiz, noto rapper della scena italiana, che ha letteralmente sbottato contro l'evento estivo. Il motivo? Soldi sprecati per nulla. Jovanotti: Gemitaiz contro il suo show Mentre il Jova Beach Party continua ad incassare migliaia e migliaia di euro in giro per le tappe estive italiane, Jovanotti si è ritrovato al centro della critica di Gemitaiz. Il pomo della discordia è una domanda al rapper fatta da un utente social, il quale gli chiedeva se potessero ...

