Il Palio di Siena rinviato

(Di martedì 16 agosto 2022) Pardo e Mazzini in collegamento con L'Aria che Tira Estate Aggiornamento: causa maltempo ilè statoa domani, sempre dalle 16.45 in diretta su La7. Ildiin diretta su La7 Torna oggi in diretta su La7 ildi, la manifestazione secolare che mette in competizione le contrade della cittadina toscana nell’epica corsa a cavallo che si svolge all’interno di Piazza del Campo, teatro rivestito per l’occasione di terra ocra Dopo quella dedicata alla Madonna di Provenzano, celebrata il 2 di luglio, quella del 16 agosto è invece dedicata alla Madonna dell’Assunta, che La7 celebrerà ancora una volta con una lunga diretta a partire dalle 16.45, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento di Giovanni Mazzini. Si parte con la scenografica parata in ...

Agenzia_Ansa : La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto sta… - borghi_claudio : Dopo la benedizione del cavallo ora a Siena inizia il grande vuoto che porta al Palio. Un tempo che per i contradai… - TgLa7 : #PaliodiSiena Vince #Leocorno dopo 15 anni con il fantino Atzeni - gattorosarosa : RT @LucillaMasini: Le guide alpine si sono schierate contro la visita di Salvini al Monte Bianco. Dopo l'episodio del Palio di Siena, è il… - raicucc : RT @SkyTG24: La contrada del Leocorno con Giovanni Atzeni vince il Palio di Siena dell'Assunta. FOTO -

La contrada del Leocorno con il fantino Giovanni Atzeni , detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia, ha vinto stasera ildidedicato alla Madonna dell'Assunta. Il Leocorno ha condotto la Carriera in testa fin dalla partenza alla Mossa per tutti i tre giri di piazza del Campo. Per il fantino Giovanni Atzeni è ...Lo svolgimento deldi, era stato messo a rischio dal maltempo, tanto che la stessa mattina della manifestazione gli animalisti dell'Associazione Italiana difesa animali ed ambiente - ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il fantino, 37 anni, nato in Germania ma cresciuto a Nurri fin da giovane, è riuscito a conquistare il podio con il cavallo Violenta da Clodia ...