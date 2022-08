Dubai: la città è stata coperta da una tempesta di sabbia (Di martedì 16 agosto 2022) Una vera e propria tempesta di sabbia ha colpito Dubai, città degli Emirati Arabi Uniti e capitale dell’omonimo emirato. Che cosa ha provocato questo fenomeno meteorologico? Questa tempesta di sabbia ha fatto abbassare, di colpo, le temperature: si è passati, infatti, da 45° a 35°. Dubai: ecco le sue Relazioni Internazionali Dubai è gemellata con 39 città. Ecco, di seguito, l’elenco completo: Barcellona, Spagna Beirut, Libano Brisbane, Australia Pusan, Corea del Sud Caracas, Venezuela Cheb, Repubblica Ceca Detroit, Michigan, Stati Uniti Dundee, Scozia, Regno Unito Francoforte sul Meno, Germania Gandhinagar, India Ginevra, Svizzera Gold Coast, Australia Granada, Spagna Kish, Iran Canton, Cina Hong ... Leggi su zon (Di martedì 16 agosto 2022) Una vera e propriadiha colpitodegli Emirati Arabi Uniti e capitale dell’omonimo emirato. Che cosa ha provocato questo fenomeno meteorologico? Questadiha fatto abbassare, di colpo, le temperature: si è passati, infatti, da 45° a 35°.: ecco le sue Relazioni Internazionaliè gemellata con 39. Ecco, di seguito, l’elenco completo: Barcellona, Spagna Beirut, Libano Brisbane, Australia Pusan, Corea del Sud Caracas, Venezuela Cheb, Repubblica Ceca Detroit, Michigan, Stati Uniti Dundee, Scozia, Regno Unito Francoforte sul Meno, Germania Gandhinagar, India Ginevra, Svizzera Gold Coast, Australia Granada, Spagna Kish, Iran Canton, Cina Hong ...

