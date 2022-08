Cirinnà ci ripensa e si candida: "Farò la mia battaglia, nonostante gli errori del Pd" (Di martedì 16 agosto 2022) Grazie e arrivederci. Anzi no: Monica Cirinnà ci ripensa e accetta la candidatura: "Penso che sarà una battaglia difficile, complicata ma che forse vale la pena di fare, per salvare l'Italia dall'oscurantismo e dai fascisti", ha detto la principale promotrice della legge sulle unioni civili, che non a caso porta il suo nome, annunciando la retromarcia nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama. "nonostante tutti gli errori fatti, credo che valga ancora la pena votare Pd. Essere rieletti al collegio di Roma 4 sarà una battaglia difficilissima", ha spiegato la senatrice che ieri sera, al termine della direzione nazionale che ha varato le liste elettorali dem era stata tra i più critici per le scelte del segretario Enrico Letta, tanto da rinunciare alla nomina. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 16 agosto 2022) Grazie e arrivederci. Anzi no: Monicacie accetta latura: "Penso che sarà unadifficile, complicata ma che forse vale la pena di fare, per salvare l'Italia dall'oscurantismo e dai fascisti", ha detto la principale promotrice della legge sulle unioni civili, che non a caso porta il suo nome, annunciando la retromarcia nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama. "tutti glifatti, credo che valga ancora la pena votare Pd. Essere rieletti al collegio di Roma 4 sarà unadifficilissima", ha spiegato la senatrice che ieri sera, al termine della direzione nazionale che ha varato le liste elettorali dem era stata tra i più critici per le scelte del segretario Enrico Letta, tanto da rinunciare alla nomina. ...

EgidioIacobucci : Cirinnà ci ripensa: 'Schiaffo dal mio partito ma mi candido' - Fabry0222 : Alla fine #Cirinna’ ci ripensa e accetta la candidatura del PD. Che spettacolo indecoroso sta dando il partito di L… - lacittanews : «Gli occhi di tigre di Letta? Li tiro fuori, ma lo faccio solo per queste persone (la comunità Lgbtq+, ndr), perché… - lacittanews : Monica Cirinnà ci ripensa e accetta di presentarsi alle elezioni politiche del 25 settembre. La scelta arriva dopo… - Zavenagh : RT @IlPrimatoN: Sceneggiate indecorose in un partito allo sbando. La Cirinnà ci ripensa: 'Mi candido per salvare l'Italia dai fascisti' htt… -