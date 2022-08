Cirinnà ci ripensa e attacca | Da Letta ho ricevuto uno schiaffo

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 agosto 2022) «Ho passato una notte terribile in attesa di capire quale sarebbe stata la mia collocazione. Ho atteso per molte ore la convocazione della direzione. Posso dire che è un film già visto, avendo vissuto la notte delle liste di Renzi». Lo ha detto la senatrice del Pd, Monica, in conferenza stampa. «Le regole erano chiare. No pluricandidature, no paracadute, valorizzare il merito e le competenze. Questi criteri erano perfettamente applicabili alla mia persona e alla mia storia politica, al mio territorio. Nonostante tutto ciò questi criteri sono stati negati sulla mia persona, nonostante il radicamento sui territori. Non sono stata valorizzata come dirigente nazionale per il lavoro che ho fatto e le competenze che ho», aggiunge Monica. «È una gestione degli accordi e delle liste a dir poco pessima, ci troviamo con alleati che ...