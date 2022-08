Cincinnati, inizio amaro per le italiane: subito fuori Trevisan e Giorgi (Di martedì 16 agosto 2022) Pronti, via, e sono subito fuori le azzurre del tennis a Cincinnati. Niente da fare per Martina Trevisan, che dopo l'impresa del Roland Garros non è più riuscita a ripetete quelle prestazioni, ... Leggi su gazzetta (Di martedì 16 agosto 2022) Pronti, via, e sonole azzurre del tennis a. Niente da fare per Martina, che dopo l'impresa del Roland Garros non è più riuscita a ripetete quelle prestazioni, ...

