WWE | Ronda Rousey è ancora listata come face nonostante l’evidente turn heel?

(Di lunedì 15 agosto 2022) Al termine del suo match contro Liv Morgan a SummerSlam abbiamo assistito a quello che a tutti gli effetti è sembrato un vero e proprioda parte di, che in seguito alle sue azioni è stata anche sospesa e multata. Ma daabbiamo visto anche nell’ultima puntata di Smackdown sembra proprio che il suo passaggio nelle fila dei cattivi è cosa fatta, ma nelle liste interne dei ruoli in WWE sembra non essere così.sì o no? Quindi ora la domanda sorge spontanea e ci si chiede se effettivamenteè a tutti gli effetti unaadesso. Dagli atteggiamenti che sta mostrando lasembrerebbe proprio di sì, infatti anche durante i live event sembra si stia comportando da. ...

LOGAN PAUL IN WWE/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ... SUMMERSLAM: Liv Morgan 'frega' Ronda Rousey. Roman Reigns detronizza la bestia Brock Lesnar Penultimo ... su tutti Roman Reigns contro Brock Lesnar per l'Undisputed WWE Universal Champioship, che femminile, con Ronda Rousey e Becky Lynch rispettivamente a caccia delle cinture di Liv Morgan e Bianca ... Ronda Rousey had some fun at a fan's expense during a recent untelevised WWE Live Event from Atlantic City, New Jersey.