Verona-Napoli 2-5: Highlights e gol VIDEO (Di lunedì 15 agosto 2022) Hellas Verona-Napoli 2-5, il Il VIDEO dei gol e degli Highlights della gara valevole per la prima giornata di serie A 2022/23. spettacolo al Bentegodi. Accontentati. Successo per 5-2 in trasferta per il Napoli, che ha superato il Verona in una gara thiller scaldatasi da metà primo tempo. Padroni di casa avanti, dunque il ribaltamento degli azzurri, il pari dell’Hellas e dunque la fuga da parte degli ospiti fino al pokerissimo del neo-entrato Politano con cui si è chiuso il match. Il protagonista? Il nuovo arrivato Kvaratskhelia, che ha subito risposto presente: un goal, un assist e tante giocate pericolose. L’investimento del Napoli ha giocato una gara di personalità contribuendo pesantemente alla vittoria. Dopo il 2-1 di Osimhen tensioni in curva e a bordo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 15 agosto 2022) Hellas2-5, il Ildei gol e deglidella gara valevole per la prima giornata di serie A 2022/23. spettacolo al Bentegodi. Accontentati. Successo per 5-2 in trasferta per il, che ha superato ilin una gara thiller scaldatasi da metà primo tempo. Padroni di casa avanti, dunque il ribaltamento degli azzurri, il pari dell’Hellas e dunque la fuga da parte degli ospiti fino al pokerissimo del neo-entrato Politano con cui si è chiuso il match. Il protagonista? Il nuovo arrivato Kvaratskhelia, che ha subito risposto presente: un goal, un assist e tante giocate pericolose. L’investimento delha giocato una gara di personalità contribuendo pesantemente alla vittoria. Dopo il 2-1 di Osimhen tensioni in curva e a bordo ...

carlolaudisa : Il #Napoli travolge il #Verona (6-2) con un gran bel calcio. E brilla l’erede di #Insigne: #Kyaratskhelia super debutto - OptaPaolo : 5 - Il #Napoli ha segnato per la prima volta nella sua storia piú di 4 gol in un match di debutto stagionale in Ser… - tancredipalmeri : Napoli statisticamente primo in classifica e meritatamente, perché è la migliore squadra vista nella prima giornata… - GianlucaFidene : @augustociardi75 Verona squadra più scarsa della a attualmente. E il Napoli nonostante il risultato ha ballato molto - DIinterista : RT @DiMarzio: #VeronaNapoli, Spalletti: 'Abbiamo solo bisogno di tempo. #Lobotka oggi sembrava #Iniesta' -