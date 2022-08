Tennistavolo | Europei 2022 | nel doppio misto l’oro va ai francesi Emmanuel Lebesson e Yuan Jianan

(Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi, lunedì 15 agosto, è stato assegnato il primo titolo agliindividualidi, che si stanno disputando nell’ambito degli European Championships, in corso a Monaco di Baviera, in Germania: nella specialità olimpica delva ai. La coppia transalpina vince infatti in rimonta la finalissima contro la coppia romena composta da Ovidiu Ionescu e Bernadette Szocs, sconfitta con lo score di 3-1 (-8, 6, 5, 9). Dopo le semifinali del pomeriggio i bronzi erano stati assegnati agli austriaci Robert Gardos e Sofia Polcanova ed agli slovacchi Lubomir Pistej e Barbora Balazova., ...

zazoomblog : Tennistavolo Europei 2022: Lebesson-Yuan e Szocz-Ionescu in finale nel doppio misto - #Tennistavolo #Europei #2022… - MatteoDoria99 : @Nicola89144151 Comunque la Rai ha totalmente “dimenticato” l’esistenza del tennistavolo a questi Giochi Europei ?? - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo (pista,… - RistagnoAnna : RT @RaiNews: Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo (pista,… - RaiNews : Fino al 21 agosto gli Europei di Monaco assegneranno medaglie di atletica, beach volley, canoa, canottaggio, ciclis… -

CALENDARIO2022 OGGI LUNEDÌ 15 AGOSTO 09.00 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne " 50m Stile Libero 09.12 ..." 50m Rana 09.24 NUOTO IN CORSIA Eliminatorie Donne " 100m Dorso 09.30" ...ITALIANI IN GARA2022 OGGI DOMENICA 14 AGOSTO 09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA " boulder femminile, semifinale: ...30 NUOTO ARTISTICO FINALE - Solo libero F con Linda Cerruti 09.30" ...I CALENDARI DEGLI EUROPEI 2022. ARRAMPICATA SPORTIVA. ATLETICA. BEACH VOLLEY. CANOA VELOCITA’. CANOTTAGGIO. CICLISMO SU STRADA. CICLISMO SU PISTA. GINNASTICA ARTISTICA. NUOTO. TENNISTAVOLO. TRIATHLON ...Sono già a Monaco di Baviera per allenarsi i pongisti sammarinesi Federico Giardi e Mattias Mongiusti seguiti dal coach Claudio Stefanelli. Da sabato ...