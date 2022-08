Taranto | una maxi rissa provoca 4 feriti | a una persona è stato staccato il lobo di un orecchio

(Di lunedì 15 agosto 2022) Quattro persone sono rimaste ferite nel corso di unascoppiata poco prima dell'alba in viale Europa, a Talsano, popolosa borgata di: a una di queste, a quanto si è appreso, è...

claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: Quattro persone sono rimaste ferite nel corso di una violenta rissa scoppiata poco prima dell'alba a Taranto. A una di qu… - globalistIT : - AnsaPuglia : ++ Violenta rissa a Taranto, 4 feriti, staccato lobo orecchio ++. E' intervenuta la Polizia, una persona è stata ar… - MilioIlim : RT @Agenzia_Ansa: Quattro persone sono rimaste ferite nel corso di una violenta rissa scoppiata poco prima dell'alba a Taranto. A una di qu… - Agenzia_Ansa : Quattro persone sono rimaste ferite nel corso di una violenta rissa scoppiata poco prima dell'alba a Taranto. A una… -

Rissa a, quattro feriti Quattro persone sono rimaste ferite e adi queste, a quanto si è appreso, è stato staccato un pezzo di lobo di un orecchio. La zuffa è scoppiata all'interno di un ...... è stata tenuta sotto discreto controllo da un pattugliatore delle fiamme gialle diche, ...volta in sicurezza, la stessa, con circa 90 persone a bordo tra afgani ed egiziani è stata ...TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 agosto, sarà chiusa la stazione di ...Rissa a Taranto. A uno dei feriti è stato staccato un pezzo di lobo di un orecchio. Una violenta "scazzottata" scoppiata poco prima dell'alba in viale Europa, ...