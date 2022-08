Sono commosso e onorato Centrodestra | il big che si prenderà la Sicilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 agosto 2022) Trovata l'intesa definitiva in. Sarà Renato Schifani il candidato alla presidenza della Regione per il. Lui si dice "" per questa candidatura. I moderati dunque hanno trovato la quadra e di fatto mettono una seria ipoteca su palazzo D'Orleans. Come racconta il Corriere il grande regista dell'operazione Schifani è Gianfranco Miccichè. Il presidente dell'Assemblea fino all'ultimo ha tenuto il punto: il candidato deve essere di Forza Italia. Gli azzurri in passato hanno sempre ceduto quel ruolo e quella candidatura agli alleati. Questa volta invece è arrivato il momento di un forzista di lungo corso per lo scranno più alto. E Miccichè a quanto pare non rivestirà per la seconda volta i panni del presidente dell'Assemblea. A quanto pare per lui è pronto lo scranno da ...