Per Ferragosto resiste la tradizione del picnic (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI - resiste la tradizione del picnic con circa 6 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno di Ferragosto all'aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa, nelle località risparmiate dal maltempo. è quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che un italiano su due (50%) ha deciso di non restare comunque a casa per il "capodanno" d'estate per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza o per fare una semplice gita in campagna, in montagna o al mare. Tra i piatti al sacco più gettonati in spiaggia c'è - sottolinea la Coldiretti - l'insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 33% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13%. Ma tra i piatti preferiti - ... Leggi su agi (Di lunedì 15 agosto 2022) AGI -ladelcon circa 6 milioni di italiani che hanno scelto di trascorrere il giorno diall'aria aperta con grigliate sul posto o piatti portati da casa, nelle località risparmiate dal maltempo. è quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia che un italiano su due (50%) ha deciso di non restare comunque a casa per il "capodanno" d'estate per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza o per fare una semplice gita in campagna, in montagna o al mare. Tra i piatti al sacco più gettonati in spiaggia c'è - sottolinea la Coldiretti - l'insalata di riso o pollo o mare portata da casa e scelta dal 33% dei vacanzieri, seguita dalla semplice macedonia con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 13%. Ma tra i piatti preferiti - ...

Ettore_Rosato : Giorni di lavoro in vista del 25 settembre! Grazie alle centinaia di nostri dirigenti e militanti che in tutt’Itali… - danieleviotti : Ciao, buonasera e buon ferragosto @pdnetwork. Volevo dirti, partito mio, che se credi veramente nelle cose che dici… - Mov5Stelle : Buon ferragosto a tutti e a tutte voi! Ci aspettano giorni di grande impegno per portare avanti le nostre proposte… - GruppoFICamera : RT @DeborahBergamin: Cari amici, in queste giornate impegnative siamo a lavoro per offrire al Paese una proposta di governo seria e concre… - Minnie00004 : RT @giuliasart84: Avranno sicuramente ricaricato le pile e ora pronti per una super giornata e serata di Ferragosto con il sorriso perché f… -