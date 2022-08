Messina, Patrizia Giunta muore dopo intervento per dimagrire: era stata già operata 10 anni fa (Di lunedì 15 agosto 2022) Il caso della donna deceduta all’ospedale Papardo dove era stata portata in condizioni gravissime dopo che a giugno aveva subito un intervento di revisione chirurgica di un bypass gastrico in clinica. Per lo stesso motivo era stata era stata sotto i ferri a Genova Leggi su corriere (Di lunedì 15 agosto 2022) Il caso della donna deceduta all’ospedale Papardo dove eraportata in condizioni gravissimeche a giugno aveva subito undi revisione chirurgica di un bypass gastrico in clinica. Per lo stesso motivo eraerasotto i ferri a Genova

