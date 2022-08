LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: Matteo Bianchi d’argento nel chilometro da fermo! Barbieri quarta nell’eliminazione dell’Omnium, ora tocca a Consonni (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 17.43 Si tratta solo della seconda medaglia Europea per la velocità azzurra al maschile. La prima fu vinta, sempre in questa specialità, da Jonathan Milan nel 2020, quando però mancavano tantissimi nomi importanti. 17.40 Prima dell’Eliminazione, un momento importante per l’Italia: la cerimonia di premiazione del chilometro da fermo al maschile. Splendido l’argento del giovanissimo Matteo Bianchi, grande promessa della velocità azzurra. Applausi anche per il vincitore Landerneau ed il bronzo Doernbach. 17.38 A breve riscenderanno in pista gli atleti dell’Omnium. Sarà il momento dell’Eliminazione anche per gli uomini. Sarà importante per Simone Consonni dare continuità alla vittoria della Tempo Race per arrivare alla decisiva Corsa a ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 Si tratta solo della seconda medaglia Europea per la velocità azzurra al maschile. La prima fu vinta, sempre in questa specialità, da Jonathan Milan nel 2020, quando però mancavano tantissimi nomi importanti. 17.40 Prima dell’Eliminazione, un momento importante per l’Italia: la cerimonia di premiazione delda fermo al maschile. Splendido l’argento del giovanissimo, grande promessa della velocità azzurra. Applausi anche per il vincitore Landerneau ed il bronzo Doernbach. 17.38 A breve riscenderanno ingli atleti. Sarà il momento dell’Eliminazione anche per gli uomini. Sarà importante per Simonedare continuità alla vittoria della Tempo Race per arrivare alla decisiva Corsa a ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: buona prestazione di Barbieri nella Tempo Race - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: record italiano per Bianchi nel Time Trial! Bene Barbieri nell’omni… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: parte bene Simone Consonni si prosegue con le batterie - #Ciclismo… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… -