JUVENTUS-SASSUOLO ALLEGRI COMINCIA LA CACCIA ALLO SCUDETTO (Di lunedì 15 agosto 2022) SCUDETTO sarà una parola ricorrente per tutto l’anno in casa Juve, almeno questa è la speranza di Massimiliano ALLEGRI, che l’ha pronunciata nella prima conferenza stampa in ritiro e continua a non nascondersi: ne ha parlato anche alla vigilia del debutto in campionato contro il SASSUOLO, in programma stasera all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Non poteva essere altrimenti: oggi parte la CACCIA al tricolore sfuggito negli ultimi due anni, caratterizzati da due quarti posti visti come un magrissimo premio di consolazione da tutto l’ambiente, tifosi, squadra e società. JUVENTUS-SASSUOLO COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli arrivi di Kostic e Pinamonti hanno tirato un po’ su due ambienti depressi dagli ultimi risultati: la JUVENTUS era reduce dalla terribile batosta subita in ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 15 agosto 2022)sarà una parola ricorrente per tutto l’anno in casa Juve, almeno questa è la speranza di Massimiliano, che l’ha pronunciata nella prima conferenza stampa in ritiro e continua a non nascondersi: ne ha parlato anche alla vigilia del debutto in campionato contro il, in programma stasera all’Allianz Stadium alle ore 20.45. Non poteva essere altrimenti: oggi parte laal tricolore sfuggito negli ultimi due anni, caratterizzati da due quarti posti visti come un magrissimo premio di consolazione da tutto l’ambiente, tifosi, squadra e società.COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli arrivi di Kostic e Pinamonti hanno tirato un po’ su due ambienti depressi dagli ultimi risultati: laera reduce dalla terribile batosta subita in ...

Gazzetta_it : Juve, dopo il rinnovo è un altro Perin. E col Sassuolo tocca a lui - forumJuventus : #JuveSassuolo, oggi ore 20,45. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-1-1 con Di Maria e Vlahovic in attacco, mentre sulle fasce… - GiovaAlbanese : Con il recupero di #McKennie (convocazione probabile col Sassuolo) la #Juventus potrebbe cedere in prestito… - lucsazzo : Non sono pronto mentalmente a stasera, a soffrire, ad incazzarmi. Però sono pronto ad incitare la squadra, a foment… - mohviperxx : RT @juvefcdotcom: IT’S MATCHDAY!!! SERIE A JUVENTUS vs SASSUOLO FINO ALLA FINE!!! FORZA JUVENTUS ???? #JuveSassuolo -