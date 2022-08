Il caso Dazn diventa una questione di governo. Salvini ironizza: “Così in ritardo che pare il Pd” (Di lunedì 15 agosto 2022) “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l’Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”. Ad affermarlo in un tweet è la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport, Valentina Vezzali. Un disservizio che ha trovato la politica concorde sulla necessità di prendere provvedimenti urgenti. La condanna per i disservizi riscontrati dagli abbonati per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli è bipartisan. Si va infatti da Benedetto Della Vedova a Calenda, passando per Salvini e il Pd, che chiede un intervento dell’Agcom. Anche se, come riporta un tagliente tweet de La voce della Fogna: “È chiaro che né #Mattarella né #Draghi vedono le partite su #Dazn. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 agosto 2022) “Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l’Agcom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto”. Ad affermarlo in un tweet è la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con Delega allo Sport, Valentina Vezzali. Un disservizio che ha trovato la politica concorde sulla necessità di prendere provvedimenti urgenti. La condanna per i disservizi riscontrati dagli abbonati per Salernitana-Roma e Spezia-Empoli è bipartisan. Si va infatti da Benedetto Della Vedova a Calenda, passando pere il Pd, che chiede un intervento dell’Agcom. Anche se, come riporta un tagliente tweet de La voce della Fogna: “È chiaro che né #Mattarella né #Draghi vedono le partite su #. ...

