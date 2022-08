Giuseppina Conti e la strage dell’Heysel

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 agosto 2022) “Il calcio è musica, danza e armonia. E non c’è niente di più allegro della sfera che rimbalza”: le parole di Pelé, uno dei più grandi talenti brasiliani, descrivono al meglio l’essenza di questo sport che vale tanto per i calciatori quanto per i tifosi.Il calcio è uno sport di squadra e gli undici giocatori, non sono gli unici a scendere in campo, accanto a loro ci sono i tifosi che vivono intensamente ogni parata, ogni azione proprio come se fossero anche loro nel rettangolo d’erba. Non c’è cosa più bella che gioire o disperarsi insieme alla propria squadra direttamente allo stadio, ma la convinzione che “comunque vada” la partita è una festa, a volte può trasformarsi in un dramma. Questo è quello che è avvenuto allo stadio Heysel di Bruxelles nel 1985 quando 36 persone hanno perso la vita: tra di loro c’era, una ragazza di soli 17 ...