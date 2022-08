Giancarlo Esposito rivela i dettagli del suo incontro con i Marvel Studios: "È stato meraviglioso" (Di lunedì 15 agosto 2022) Giancarlo Esposito si è recentemente aperto a proposito del suo incontro con i Marvel Studios, rivelando che è stato 'meraviglioso' e che in futuro spera di recitare nel MCU. Giancarlo Esposito, attraverso un recente video di TikTok, ha confermato di aver avuto un incontro con i Marvel Studios e ha rivelato che preferirebbe apparire in un film del Marvel Cinematic Universe piuttosto che in una serie, descrivendo il suo incontro con la Marvel come "davvero meraviglioso". "Nell'universo Marvel se fai qualcosa in televisione, se incarni un personaggio sul piccolo schermo, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 agosto 2022)si è recentemente aperto a proposito del suocon indo che è' e che in futuro spera di recitare nel MCU., attraverso un recente video di TikTok, ha confermato di aver avuto uncon ie hato che preferirebbe apparire in un film delCinematic Universe piuttosto che in una serie, descrivendo il suocon lacome "davvero". "Nell'universose fai qualcosa in televisione, se incarni un personaggio sul piccolo schermo, ...

JobDairysia : Giancarlo Esposito rivela i dettagli del suo incontro con i Marvel Studios: “È stato meraviglioso” - 0_6498 : Giancarlo Esposito and Pochita - BANGGaming : Giancarlo Esposito turned down a role in Loki #GiancarloEsposito #Loki #ShowbizNews #Marvel - BANGShowbiz : Giancarlo Esposito turned down a role in Loki #GiancarloEsposito #Loki #ShowbizNews #Marvel #MarvelNews - peanutsfreezone : @MapiTVE A Giancarlo Esposito -