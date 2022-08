Freuler-Atalanta, è addio: va al Nottingham Forest, è ufficiale (Di lunedì 15 agosto 2022) Bergamo. 260 presenze, 30 delle quali da capitano e una crescita che è stata parallela a quella della squadra. Remo Freuler e l’Atalanta ora si dicono addio. il centrocampista svizzero è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest, come annunciato dal club inglese e dalla Dea nella serata di domenica. Your new colours suit you, Remo ? #RemoIsARed #NFFC pic.twitter.com/N5SMooFTtM — Nottingham Forest FC (@NFFC) August 14, 2022 ‘’Non è mai facile salutarsi – ha dichiarato Remo – soprattutto dopo sei anni ricchi di emozioni e di grandi successi. Insieme siamo riusciti a fare cose incredibili, portando in giro per l’Europa i nostri colori e l’immagine di questa bellissima città. A Bergamo, grazie al vostro affetto, mi sono sempre sentito a casa. Per questo ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 agosto 2022) Bergamo. 260 presenze, 30 delle quali da capitano e una crescita che è stata parallela a quella della squadra. Remoe l’ora si dicono. il centrocampista svizzero è ufficialmente un nuovo giocatore del, come annunciato dal club inglese e dalla Dea nella serata di domenica. Your new colours suit you, Remo ? #RemoIsARed #NFFC pic.twitter.com/N5SMooFTtM —FC (@NFFC) August 14, 2022 ‘’Non è mai facile salutarsi – ha dichiarato Remo – soprattutto dopo sei anni ricchi di emozioni e di grandi successi. Insieme siamo riusciti a fare cose incredibili, portando in giro per l’Europa i nostri colori e l’immagine di questa bellissima città. A Bergamo, grazie al vostro affetto, mi sono sempre sentito a casa. Per questo ...

Atalanta_BC : È stato un viaggio lungo, intenso ed emozionante. Grazie di tutto Remo ???? It’s been a long, intense and exciting j… - Atalanta_BC : Siamo cresciuti insieme ed è stato bellissimo ?? In bocca al lupo, Remo! ???? We've grown up together and it's been a… - DiMarzio : #Calciomercato I @Atalanta_BC, è ufficiale la cessione di Remo #Freuler al @NFFC - zazoomblog : Atalanta il saluto commosso di Freuler: 'A volte servono scelte dolorose. Insieme fatte cose incredibili'… - zazoomblog : Atalanta il saluto commosso di Freuler: 'A volte servono scelte dolorose. Insieme fatte cose incredibili' -… -