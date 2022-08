Elezioni politiche 2022, programmi scuola dimenticano personale ATA. Lettera (Di lunedì 15 agosto 2022) inviata da Caterina Pappalardo - Sono una dsga, Vorrei soffermarmi sui programmi elettorali delle forze politiche per denunciare , ancora una volta, la totale assenza di proposte per la nostra categoria e per il personale Ata in generale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 agosto 2022) inviata da Caterina Pappalardo - Sono una dsga, Vorrei soffermarmi suielettorali delle forzeper denunciare , ancora una volta, la totale assenza di proposte per la nostra categoria e per ilAta in generale. L'articolo .

Mov5Stelle : Da quando siamo entrati in Parlamento, la nostra azione ha sempre seguito un’unica strada: la tutela degli interess… - Mov5Stelle : È convocata per il 16 agosto 2022 dalle ore 10 alle ore 22 la consultazione in rete degli iscritti per votare le pr… - Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - OresteVeronesi : @SimoneAlliva Sono elezioni storiche soprattutto grazie alle politiche del centro sinistra degli ultimi anni. Non m… - i_pmt : RT @iunioromano: Andare a votare rende partecipi del proprio futuro. Dalla parte giusta, con #cuore e #coraggio per l'Italia di domani, que… -