Contro la razionalità dell’uomo | a favore dell’istinto animale | anche quello dei Cranberries

(Di lunedì 15 agosto 2022) Siamo esseri razionali. Nel corso dei primi anni della nostra vita incameriamo un sacco di informazioni, apprese personalmente, attraverso le nostre dirette esperienze, e passateci dagli adulti, in famiglia come nella scuola, informazioni che elaboriamo o teniamo da parte, magari senza mai metterle a frutto, ma che contribuiscono a fare di noi esseri razionali esseri ulteriormente razionali. Questo apprendistato, chiamiamolo così, prosegue in realtà per tutta la vita, rallentando i suoi ritmi, ovviamente, e via via andando specializzandosi, sto tagliando questa siepe con il Napalm, seppur tendiamo a credere,con una certa legittimità, che col passare degli anni il nostro essere esseri ricettivi tenda a irrigidirsi, come se di colpo faticassimo a trattenere gli input che ci piovono più o meno volontariamente addosso, come di un tessuto che si è sclerotizzato e ...