Calciomercato Samp | proposto uno scambio al Bologna

(Di lunedì 15 agosto 2022) Ilpotrebbe avere ancora sussulti nelle prossime settimane: sul tavolo con ilun possibileVignato-Vieira Ladoria ha messo nel mirino Vignato, classe 2000 che ha rifiutato il rinnovo con ile potrebbe cambiare maglia. Trattativa avviata tra le società per il trasferimento in prestito dell’attaccante (all’occorrenza anche trequartista). Come riportato da La Repubblica, a fare il percorso inverso sarebbe Ronaldo Vieira. Il centrocampista inglese è dietro a Gonzalo Villar nelle gerarchie del tecnico Marco Giampaolo. Anche per lui si tratterebbe di un prestito fino al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, #Murillo può restare e #Murru? #samp #sampdoria #calciomercato - clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, scambio #Vieira-#Vignato? La trattativa #samp #sampdoria #calciomercato - clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, accordo #Cremonese-#Ascoli per #Saric. Ma #Faggiano... #samp #sampdoria #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, da #Ounas a #Pjaca: il punto sugli esterni #Samp - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Faggiano insiste per Dario #Saric. Le ultime #Samp -

Samp News 24

MILAN NEWS/ Gabbia verso la, Pioli: "I nuovi devono giocare" Il nome più caldo in orbita milanista in questo senso rimane quello di Abdou Diallo del Paris Saint - Germain che, ...SUBITO DECISIVO - Il classe '99 non è nuovo a partenze sprint: già l'anno scorso aveva debuttato con gol all'esordio nell'uno a zero contro laa Marassi , atto prima della stagione che avrebbe ... Calciomercato Sampdoria: chi sostituisce Candreva L'idea La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...