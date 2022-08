Bayer Leverkusen | due club interessati a Paulinho

im_jordanv : ???? | FT. Bayer Leverkusen 1-2 Augsburg L'Augsburg espugna il BayArena, la squadra di Seoane è a quota 0 in 2 giorn… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #Bundesliga, primo gol di #Werner ma il #Colonia ferma il #Lipsia. Cade il #Leverkusen. Alle 18.30 il #Gladbach - sportli26181512 : Bayer Leverkusen-Augsburg: video, gol e highlights: La rete di Hahn al 82' permette all'Augsburg di ottenere i tre… - cmdotcom : #Bundesliga, primo gol di #Werner ma il #Colonia ferma il #Lipsia. Cade il #Leverkusen. Alle 18.30 il #Gladbach - damiavince : @FBiasin Barella contro il Bayer Leverkusen. Europa League. Non parlare a vanvera. -

Sky Sport

Nella votazione chiusasi un mese esatto fa, il "vincitore di tappa" era risultato l'ecuadoriano Piero Hincapié, ventenne difensore in forza ai tedeschi del, con addirittura il 55,9% ...Commenta per primo Come riportato da kicker , Mudryk avrebbe deciso di rimanere allo Shakhtar Donetsk . Su di lui era presente l'interesse delVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...