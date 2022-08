Ascoli vs Ternana 2-1 | allo stadio “Del Duca” buona la prima

(Di lunedì 15 agosto 2022) Termina il match delle ore 20.45“Del” di: travs2-1. Mister Bucchi soddisfatto dei suoi ragazzi che portano a casa i primi tre punti alla partita inaugurale.vs2-1: il Picchio vince davanti al suo pubblico Bucchi conferma il modulo 4-3-3 del precampionato con Leali in porta e la retroguardia composta da Donati, Botteghin, Bellusci e Giordano. Schieramento 4-3-2-1 per Lucarelli con Iannarilli in porta e la difesa formata da Diakitè, Bogdan, Capuano e Martella. E’subitoche al 13? con Botteghin su corner fa esplodere il “Del”. Al 32? la squadra di Bucchi raddoppia con merito: Iannarilli viene battuto da Collocolo sempre su corner. Nella ripresa ...

