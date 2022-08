Amazzone bergamasca campionessa europea di Gimkana

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 agosto 2022) Si sono svolti a Porto Corsini (RA) dal 3 al 6 agosto i campionati europei di Western & English, nella cornice del centro ippico Golden Horse – Cavallo felice, a poche centinaia di metri dal mare. Laè una disciplina equestre ancora poco conosciuta al grande pubblico ma in rapida crescita,che unisce velocità nei movimenti e tecnica di esecuzione: i cavalieri si cimentano in slalom, stop, giri intorno ai barili, giravolte, salto di barriere, passi laterali, apertura/chiusura di cancelli, ecc. Da diversi anni l’associazione ISHA (Italian Stock HorseAssociation) organizza campionati sia regionali, che nazionali ed europei e quest’anno il campionato europeo ha visto ben 642 ingressi in arena. A sfidarsi in campo c’era anche un’atleta, la treviolese Daniela Iovino, già più volte...