“Abbiamo perso la luce”: triste messaggio dei figli per la morte dell’attrice (Di lunedì 15 agosto 2022) Per la tragica morte della famosa attrice, i suoi figli si sono lasciati andare ad un triste messaggio: “Abbiamo perso la luce”. Affrontare un lutto non è affatto qualcosa da niente. Se a morire, poi, è uno dei nostri genitori, si capisce chiaramente che la situazione si fa davvero complicata. Ce ne da l’esempio il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 agosto 2022) Per la tragicadella famosa attrice, i suoisi sono lasciati andare ad un: “la”. Affrontare un lutto non è affatto qualcosa da niente. Se a morire, poi, è uno dei nostri genitori, si capisce chiaramente che la situazione si fa davvero complicata. Ce ne da l’esempio il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

USCremonese : Abbiamo lottato da squadra, spinti dalla gente che da Cremona è venuta a sostenerci. Abbiamo perso da squadra. Vinc… - fraversion : “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile… - ricpuglisi : Non vorrei deturpare il quadretto creato dai Buoni & Giusti, ma la crescita forte del PIL italiano nel 2021 e 2022… - LuxMh : Tutti validi motivi per perdere. Poi si lamenteranno e chiederanno: 'perché abbiamo perso?' La risposta è che vivon… - jungle1970 : @ardigiorgio Annarita, mi sa che abbiamo perso un'ottima occasione per candidarci. ?? -