Verona-Napoli: i convocati di Spalletti. Simeone e Fabian out. Sirugu in lista

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Verona-Napoli, all'appello mancano Fabian Ruiz e Simeone.

Verona – Napoli, convocati- Spalletti. Verona e Napoli si affrontano alla 1ª giornata di campionatO. Le due squadre si presentano ai nastri di partenza della stagione con molte incognite. Il Verona in estate ha cambiato guida tecnica, con Gabriele Cioffi che ha preso il posto di Igor Tudor. Inoltre, sul fronte mercato è da registrare la partenza di uno dei migliori elementi dell'ultimo campionato ovvero Gianluca Caprari (passato al Monza). Non sono mancati gli addii eccellenti anche in casa Napoli, visto che ha salutato ...

