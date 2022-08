Serie A 2022/2023: risultati e classifica aggiornata, tutti i marcatori e i tabellini (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2022/2023. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta, e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce e della sfida tra Monza e Torino. La giornata si completerà tra domenica e lunedì. Qui di seguito, tutti i risultati delle gare e la classifica. LA classifica Milan 3 Atalanta 3 Fiorentina 3 Lazio 3 Inter 3 Torino 3 Spezia 3 Roma 3 Hellas Verona Juventus Napoli Sassuolo Lecce 0 Bologna 0 Cremonese 0 Monza 0 Salernitana 0 Empoli 0 Sampdoria 0 Udinese 0 risultati PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez (rig), ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto pronto per l’inizio della. Questo weekend riparte il calcio italiano con le prime gare in programma: sabato 13 agosto i Campioni d’Italia affrontano l’Udinese alle ore 18.30 mentre la Sampdoria ospita l’Atalanta, e alle 20.45 sarà il momento dell’Inter in casa del Lecce e della sfida tra Monza e Torino. La giornata si completerà tra domenica e lunedì. Qui di seguito,delle gare e la. LAMilan 3 Atalanta 3 Fiorentina 3 Lazio 3 Inter 3 Torino 3 Spezia 3 Roma 3 Hellas Verona Juventus Napoli Sassuolo Lecce 0 Bologna 0 Cremonese 0 Monza 0 Salernitana 0 Empoli 0 Sampdoria 0 Udinese 0PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez (rig), ...

