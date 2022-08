Roma, enoteca finto-chic, ma in realtà sporca e con carenze strutturali: maximulta e segnalazione per la chiusura (Di domenica 14 agosto 2022) Si presentava come un’enoteca di ottimo livello, in pieno centro, a due passi da Piazza Navona. Ma quello che hanno scoperto i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma era molto diverso dall’apparenza chic. I militari della Stazione Roma Piazza Farnese, impegnati in intensi servizi di controllo insieme colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Roma, hanno infatti effettuato una verifica nel locale. I Carabinieri, ispezionando l’enoteca, hanno riscontrato carenze igieniche e strutturali. Il gestore è pertanto stato sanzionato per la somma di 2.000 euro. A causa di quanto trovato, è stata avanzata segnalazione Asl Roma1 per eventuale ulteriore provvedimento di chiusura attività. Gli altri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Si presentava come un’di ottimo livello, in pieno centro, a due passi da Piazza Navona. Ma quello che hanno scoperto i Carabinieri del Comando Provinciale diera molto diverso dall’apparenza. I militari della StazionePiazza Farnese, impegnati in intensi servizi di controllo insieme colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di, hanno infatti effettuato una verifica nel locale. I Carabinieri, ispezionando l’, hanno riscontratoigieniche e. Il gestore è pertanto stato sanzionato per la somma di 2.000 euro. A causa di quanto trovato, è stata avanzataAsl1 per eventuale ulteriore provvedimento diattività. Gli altri ...

