Quell'indizio tra le righe: la Chiesa apre all'identità di genere? (Di domenica 14 agosto 2022) Un questionario per un progetto coordinato dal numero due di un Dicastero vaticano prevede una terza opzione di genere. E i risultati arriveranno al Sinodo Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Un questionario per un progetto coordinato dal numero due di un Dicastero vaticano prevede una terza opzione di. E i risultati arriveranno al Sinodo

PaolaToogoodxme : RT @valeria_noli: “Ma esiste una fame che è solo di cibo? Esiste una fame del ventre che non sia indizio di una fame più generalizzata? Per… - valeria_noli : “Ma esiste una fame che è solo di cibo? Esiste una fame del ventre che non sia indizio di una fame più generalizzat… - fontanaalicee : certi nomi che stanno uscendo per quell’indizio del cappello.…, bo - eristicando : io vi giuro la lista di persone di masterchef perfette per il gf che mi è venuta in mente vedendo quell'indizio : r… -