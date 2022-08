Nuoto | Europei 2022 | Marco De Tullio e Stefano Di Cola in semifinale nei 200 sl | Milak e Popovici impressionano

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) Si è aperta la quarta giornata di gare deglidi. Nella piscina del Foro Italico di Roma sono andate in scena le batterie dei 200 stile libero uomini funzionali alla qualificazione per le semifinali del pomeriggio. In casa Italia hanno risposto presenteDeDi. Il pugliese ha ottenuto il quarto tempo dell’overall di 1:47.07, mentre Diil sesto di 1:47.49. Non semplice per gli italiani spingere al mattino per via della selezione interna, considerando la presenza anche di Filippo Megli. Il toscano ha confermato, dopo l’opaca prestazione in staffetta 4×200 sl, di non godere di una grande condizione visto il crono di 1:48.40 (17° dell’overall). Ci sarebbe dovuto essere anche il classe 2006 Lorenzo Galossi ...