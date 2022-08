Nuoto, Europei 2022: la 4×100 sl uomini azzurra in Finale con facilità! Miressi e Ceccon riposano (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto abbastanza facile per i ragazzi della 4×100 stile libero maschile italiana impegnati nelle batterie della quarta giornata degli Europei 2022 di Nuoto in corsie. Ci si giocava l’accesso alla Finale del pomeriggio e questo obiettivo è stato centrato agevolmente dalla compagine tricolore. Con buona parte degli staffettisti titolari a riposo, ovvero Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi (in una specialità in cui gli azzurri sono stati argento olimpico e bronzo mondiale), Alessandro Bori (48.69), Filippo Megli (49.09), Leonardo Deplano (48.31) e Manuel Frigo (48.91) hanno stampato un crono da 3:15.00, secondo nell’overall solo all’Ungheria (3:14.62). Da sottolineare come soprattutto Frigo abbia gestito la sua chiusura, decisamente lenta rispetto agli ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto abbastanza facile per i ragazzi dellastile libero maschile italiana impegnati nelle batterie della quarta giornata deglidiin corsie. Ci si giocava l’accesso alladel pomeriggio e questo obiettivo è stato centrato agevolmente dalla compagine tricolore. Con buona parte degli staffettisti titolari a riposo, ovvero Lorenzo Zazzeri, Thomase Alessandro(in una specialità in cui gli azzurri sono stati argento olimpico e bronzo mondiale), Alessandro Bori (48.69), Filippo Megli (49.09), Leonardo Deplano (48.31) e Manuel Frigo (48.91) hanno stampato un crono da 3:15.00, secondo nell’overall solo all’Ungheria (3:14.62). Da sottolineare come soprattutto Frigo abbia gestito la sua chiusura, decisamente lenta rispetto agli ...

