Meloni: “Sinistra teme presidenzialismo perché dovrebbe vincere” (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Anni e anni al governo senza vincere un’elezione: per questo alla Sinistra fa così paura il presidenzialismo. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volontà popolare”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Negli ultimi 20 anni, in Italia – aveva scritto ieri su Facebook la leader di FdI -, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un’instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati. Per la Sinistra, però, il presidenzialismo è un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli scranni del Governo, anche senza legittimazione popolare. Fratelli d’Italia ritiene che gli ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – “Anni e anni al governo senzaun’elezione: per questo allafa così paura il. Noi, invece, non temiamo il giudizio degli italiani e vogliamo restituire forza alla volontà popolare”. Lo scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Negli ultimi 20 anni, in Italia – aveva scritto ieri su Facebook la leader di FdI -, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un’instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati. Per la, però, ilè un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli scranni del Governo, anche senza legittimazione popolare. Fratelli d’Italia ritiene che gli ...

