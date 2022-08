Marina di Ravenna, 16enne escluso da locale perché "di colore". Ma i gestori smentiscono (Di domenica 14 agosto 2022) Sarebbe stato lasciato fuori da un locale sulla spiaggia perché di colore, ma i gestori smentiscono: è la storia raccontata dall'associazione "Mamme per la pelle" che su Facebook scrive di un ragazzino di 16 anni - figlio adottivo di una socia dell'associazione - che il 12 agosto scorso avrebbe dovuto assistere a un concerto di Capoplaza a Marina di Ravenna, nella riviera romagnola, ma sarebbe stato lasciato fuori dal locale in questione insieme a un gruppo di ragazzi nordafricani perché di colore. Mentre il Marina Bay, questo il nome del locale, smentisce categoricamente che il motivo sia legato a una forma di razzismo. Il 16enne doveva andare a un concerto del ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 14 agosto 2022) Sarebbe stato lasciato fuori da unsulla spiaggiadi, ma i: è la storia raccontata dall'associazione "Mamme per la pelle" che su Facebook scrive di un ragazzino di 16 anni - figlio adottivo di una socia dell'associazione - che il 12 agosto scorso avrebbe dovuto assistere a un concerto di Capoplaza adi, nella riviera romagnola, ma sarebbe stato lasciato fuori dalin questione insieme a un gruppo di ragazzi nordafricanidi. Mentre ilBay, questo il nome del, smentisce categoricamente che il motivo sia legato a una forma di razzismo. Ildoveva andare a un concerto del ...

