sportli26181512 : La Juve e il fattore Sassuolo, storia di due sconfitte diverse: La Juve e il fattore Sassuolo, storia di due sconfi… - Gazzetta_it : La Juve e il fattore Sassuolo, storia di due sconfitte diverse - _Lione21_ : @sasosbirvale @jackcalvarosie calcolerebbero questa cosa, non dico che sia facile eh, ma se lo cedi ne hai già uno… - espertheo : @OnolyH In linea di massima io vedo Inter-Milan alla pari e poi Juve. Se l'Inter vende Skriniar o Dumfries (non è c… - carmi_ne : @ale_rossi87 @MrCiambella @tcarapezza e ci risiamo: cosa significa idea di gioco? e in base a cosa stabilite che si… -

La Gazzetta dello Sport

Sassuolo, ancora tu. Quello che nel 2015 segnò per lail punto più basso prima della resurrezione verso orizzonti di gloria, quello che invece nella scorsa stagione spense le velleità di una rinascita bianconera appena nata e subito stroncata. Non ...casa Vlahovic sa come sfruttare le attenzioni speciali di Di Maria nei suoi confronti, i numeri dicono che nell'ultima stagione tra Fiorentina e Juventus in ogni singola partita ha fatto il ... La Juve e il fattore Sassuolo, storia di due sconfitte diverse 12:15 - ALLENAMENTO MATTUTINO PER LA JUVE - La Juventus, in mattinata, è scesa in campo per allenarsi in vista della gara contro il Sassuolo. Per questa sfida Massimiliano Allegri ...L’argentino prepara assist e cross per innescare il centravanti serbo che in casa si esalta: 4 reti in 8 partite allo Stadium, l’ultimo alla Lazio ...