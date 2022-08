J K Rowling esprime solidarietà a Salman Rushdie e viene minacciata di morte | “Sei la prossima”

(Di domenica 14 agosto 2022) Nuove minacce disono arrivate nelle scorse ore a J.K., l’autrice della serie fantasy su “Harry Potter“. Questa volta la scrittrice è finita nel mirino degli hater per aver condannato l’attacco al collega scrittore angloindiano, accoltellato venerdì durante un convegno nello Stato di New York.aveva condiviso un tweet in cuiva orrore per l’attentato alla vita del 75enne collega. “Notizie orribili. Mi sento molto male in questo momento. Auspico che stia bene”, aveva scritto su Twitter. E, ancora, in un altro messaggio da lei postato si legge: “Il nome di quest’uomo è Hadi Matar, è un combattente sciita rivoluzionario dopo la fatwa dell’ayatollah Rohullah Khomenei”. Un utente ha commentato questo post, dicendo “Non preoccuparti, sei la ...

Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - "Non ti preoccupare, sei la prossima": è il messaggio indirizzato via Twitter alla scrittrice ...