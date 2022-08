“FdI in Sicilia sosterrà con determinazione Schifani”: l’annuncio della capogruppo Elvira Amata (Di domenica 14 agosto 2022) “Fratelli d’Italia in Sicilia è già pronta per le elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni e sosterrà con convinzione e determinazione la candidatura del presidente Renato Schifani”: lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’indomani della definitiva decisione della coalizione di convergere sull’ex presidente del Senato per la corsa a Palazzo d’Orlèans. Elvira Amata (FdI): “Musumeci in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro” L’esponente di FdI definisce l’ex presidente del Senato, “da sempre uomo responsabile e con un profondo senso delle istituzioni, pronto al dialogo e al confronto”. E aggiunge: “Come gruppo di Fratelli d’Italia desideriamo ringraziare il presidente uscente ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 agosto 2022) “Fratelli d’Italia inè già pronta per le elezioni nazionali al fianco di Giorgia Meloni econ convinzione ela candidatura del presidente Renato”: lo dicedi Fratelli d’Italia, all’indomanidefinitiva decisionecoalizione di convergere sull’ex presidente del Senato per la corsa a Palazzo d’Orlèans.(FdI): “Musumeci in questi 5 anni ha svolto un ottimo lavoro” L’esponente di FdI definisce l’ex presidente del Senato, “da sempre uomo responsabile e con un profondo senso delle istituzioni, pronto al dialogo e al confronto”. E aggiunge: “Come gruppo di Fratelli d’Italia desideriamo ringraziare il presidente uscente ...

