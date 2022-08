Dalle Orobie all’Adda, i Parchi e la siccità: «rifugi» naturali da salvaguardare (Di domenica 14 agosto 2022) Ambiente. Aumentati gli afflussi di frequentatori in cerca di fresco nel verde. Allerta per gli incendi. Fauna e vegetazione soffrono la carenza d’acqua. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 14 agosto 2022) Ambiente. Aumentati gli afflussi di frequentatori in cerca di fresco nel verde. Allerta per gli incendi. Fauna e vegetazione soffrono la carenza d’acqua.

webecodibergamo : Aumentati gli afflussi di frequentatori in cerca di fresco nel verde. Allerta per gli incendi. Fauna e vegetazione… - PaConfalonieri : RT @orobieit: E' il primo fine settimana di agosto e in tutta la Lombardia non mancano sagre, feste e attività all'aria aperta. Dalle escur… - orobieit : E' il primo fine settimana di agosto e in tutta la Lombardia non mancano sagre, feste e attività all'aria aperta. D… -