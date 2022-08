"Come una telenovela...". Letta annientato dal Washington Post (Di domenica 14 agosto 2022) Il celebre quotidiano statunitense lancia una frecciata al segretario dem commentando l'accordo fallito con Azione e accusandolo di "perdere tempo a rincorrere il fantasma di Draghi" Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Il celebre quotidiano statunitense lancia una frecciata al segretario dem commentando l'accordo fallito con Azione e accusandolo di "perdere tempo a rincorrere il fantasma di Draghi"

BelpietroTweet : Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato il presidenzialismo, Mattarella si dovrebbe dimettere. Pd e soci ul… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - rafbarberio : Kissinger: “Gli Stati Uniti sono sull’orlo di una guerra con Russia e Cina” È una situazione che in parte hanno cre… - Filippo22011998 : @LaCentralinista @lagigetti @AndiNika9 @paololeonardi11 @marioadinolfi Dai che sei più intelligente di così. Non ti… - MarcoDeWitte2 : @sabripillot Io non mi capacito come la gente riesce a votarlo con quale dignità con quale coraggio voi una persona… -