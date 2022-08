Calcio: Mls. Il Toronto vince 3 - 1 in casa, Insigne e Bernardeschi in gol (Di domenica 14 agosto 2022) I due azzurri segnano le reti decisive nel successo contro i Portland Timbers ROMA - Il Toronto vince ancora, batte in casa 3 - 1 i Portland Timbers e mette in fila la seconda vittoria consecutiva, la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) I due azzurri segnano le reti decisive nel successo contro i Portland Timbers ROMA - Ilancora, batte in3 - 1 i Portland Timbers e mette in fila la seconda vittoria consecutiva, la ...

