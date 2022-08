Accoltellato nel Napoletano, coinvolti due minori e il padre: ipotesi vendetta sentimentale (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo avrebbero punito per la presunta relazione sentimentale che avrebbe intrapreso con la madre e la moglie (con la quale sarebbe in corso una separazione): ‘protagonisti’ due minori, di 13 e 12 anni e il loro padre, di 49 anni. Si chiariscono dinamica e movente dell’aggressione di un uomo di 45 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, finito in ospedale dopo essere stato colpito per quello che sarebbe il suo legame con la donna. Secondo quanto scrive Il Mattino, l’uomo sarebbe stato colpito una prima volta sotto la sua abitazione dal tredicenne con un coltello, poi, nel tentativo di fuga, raggiunto da altri due fendenti (non è ancora chiaro da chi in particolare) dopo essere stato circondato anche dal padre dei ragazzi e dal fratellino dodicenne del giovane. La vittima, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLo avrebbero punito per la presunta relazioneche avrebbe intrapreso con la madre e la moglie (con la quale sarebbe in corso una separazione): ‘protagonisti’ due, di 13 e 12 anni e il loro, di 49 anni. Si chiariscono dinamica e movente dell’aggressione di un uomo di 45 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, finito in ospedale dopo essere stato colpito per quello che sarebbe il suo legame con la donna. Secondo quanto scrive Il Mattino, l’uomo sarebbe stato colpito una prima volta sotto la sua abitazione dal tredicenne con un coltello, poi, nel tentativo di fuga, raggiunto da altri due fendenti (non è ancora chiaro da chi in particolare) dopo essere stato circondato anche daldei ragazzi e dal fratellino dodicenne del giovane. La vittima, ...

anteprima24 : ** Accoltellato nel Napoletano, coinvolti due minori e il padre: ipotesi vendetta sentimentale **… - blogLinkes : Nel New Jersey di Hadi Matar, che ha accoltellato Rushdie ma ora si dichiara 'non colpevole' - giusepp16354054 : Anche a NY si uccide per religione.L'inferno! Salman Rushdie è stato accoltellato a New York. L’ayatollah Khomeini,… - mikedells : RT @BeppeGiulietti: - CatelliRossella : ??????Nel New Jersey di Hadi Matar, che ha accoltellato Rushdie ma ora si dichiara 'non colpevole' -