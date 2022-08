Xavi: 'Pjanic? Resta al Barcellona, mi ha convinto' (Di sabato 13 agosto 2022) " Miralem Pjanic resterà al Barcellona ". A confermarlo, direttamente l'allenatore blaugrana Xavi Hernandez , che ha parlato del centrocampista bosniaco nell'ambito della conferenza stampa di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 agosto 2022) " Miralemresterà al". A confermarlo, direttamente l'allenatore blaugranaHernandez , che ha parlato del centrocampista bosniaco nell'ambito della conferenza stampa di ...

sportli26181512 : #Xavi: '#Pjanic? Resta al Barcellona, mi ha convinto': L'allenatore dei blaugrana, in conferenza, ha parlato del ce… - ZonaBianconeri : RT @pauloflorenz: #pjanic confermato da #Xavi .. non era poi così bollito, giusto? #Juventus - pauloflorenz : #pjanic confermato da #Xavi .. non era poi così bollito, giusto? #Juventus - calsciomercato : Pjanic resta qui con noi. L'ho visto molto bene e così mi ha convinto. ~Xavi~ #Barcellona #Xavi #pjanic - STnews365 : Barcellona, Xavi ha deciso sul futuro di Pjanic. L'allenatore e leggenda blaugrana, nella conferenza stampa della v… -